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12 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

6-17 yaş arasında 570 bin çocuk okula gidemiyor

11 Eylül 2023, Pazartesi 20:16
Geçen yıl 6-17 yaş arasında 570 bin 293 çocuk eğitim dışında kaldı. Uzmanlar, son dönemdeki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle tablonun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Kamuya ait eğitim yatırımlarının giderek azaldığı Türkiye’de yaklaşık 19 milyon öğrenci için ders zili çaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı da ekonomik sorunların gölgesinde açılıyor. Maddi yetersizlikler nedeniyle eğitime erişememe sorunu giderek artıyor. DW Türkçe’ye konuşan Eğitim Reformu Girişimi’nden araştırmacı Kayıhan Kesbiç, resmi olarak açıklanan son güncel verilerin 2022’ye ait olduğunun altını çizerek, buna göre “zorunlu eğitim çağında” diye adlandırılan 6-17 yaş arasında 570 bin 293 çocuğun eğitim dışında kaldığına işaret ediyor.

Binlerce çocuk eğitim dışında

Eğitim Reformu Girişimi’nin 2022 raporuna göre eğitim dışında kalan çocuk sayısı, okula başlama yaşı olan 6 yaşta 41 bin 940 iken, 7 yaştan itibaren 15 binin altına düşüyor. Ortaokula geçişle birlikte yeniden artışa geçen sayı, ortaöğretime başlangıç yaşı olan 14 yaşta 55 bin 665’e çıkıyor. Bu yaştan sonra da artmaya devam eden eğitim dışındaki çocuk sayısı, 17 yaşta en yüksek sayıya 161 bin 738’e yükseliyor.  Eğitim dışında kalan 570 bin 293 çocuğun 289 bin 502’sini kız çocukları, 280 bin 791’ini de erkek çocukları oluşturuyor. Kesbiç, bunun nedenlerine bakıldığına sosyoekonomik koşulların ön plana çıktığını aktarıyor. Çocuk işçiliği eğitim dışına çıkmanın en önemli nedenlerinden biri. Deprem sonrasında mülteci ve Roman çocukların çoğunlukla ayrıştırılmış bölgelerde yaşadıklarını dile getiren Kesbiç, bu çocukların eğitim dışında olma sürecinin hızlanabileceğini, bu durumun yakından takip edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Kırtasiye masrafı 6 kat arttı

DW Türkçe’ye konuşan Eğitim Sen MYK Üyesi ve Kadın Sekreteri Simge Yardım da Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların bütün alanlar gibi eğitimi de olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Okul hazırlıklarında velilerin en önemli gider kalemini kırtasiye harcamalarının oluşturduğunu vurgulayan Yardım, “Milyonlarca insanı etkileyen ekonomik kriz, TL’de yaşanan değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle diğer bütün harcama kalemlerinde olduğu gibi, kırtasiye harcamalarında da astronomik artışlar yaşandı. 2021 yılında ilkokula başlayan bir öğrenci için en ucuz zincir marketlerde 233,80 TL’ye alınan kırtasiye malzemeleri, 2022’de 640,25 TL’ye alınabilirken, 2023 yılında en az 1337,85 TL’ye alınabiliyor. Sadece son üç yılda velilerin öğrenciler için yapmış olduğu kırtasiye harcaması miktarı en az altı kat arttı” ifadelerini kullanıyor. 

Haber Merkezi

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