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19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

AB bütçesinde Türkiye kesintisi

19 Kasım 2019, Salı 23:31
Yeni bütçede AB üye adayı Türkiye’ye malÎ yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gidildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılı bütçesiyle ilgili Brüksel’de devam eden görüşmeler Pazartesi gecesi sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasındaki müzakereler sonucunda 153,6 milyar euroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlandı. Bütçede iklim değişikliği, genç işsizliğiyle mücadele ve dijitalleşme için ek bütçe ayrılması kararlaştırıldı. 2020 bütçesi iklim değişikliği ile mücadeleye toplam bütçenin yüzde 21’inin ayrılması dolayısıyla “en yeşil bütçe” olarak adlandırıldı.

Türkiye’ye destek azaltıldı

Yeni bütçede AB üyesi adayı Türkiye’ye yapılan malî yardımlarda 85 milyon euroluk kesintiye gidildi. Hıristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier ülkede hukukun üstünlüğü ve basın hürriyetinin durumu dolayısıyla sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını kaydetti. AB 2019 bütçesinde de Türkiye’ye malî yardımlarca 147 milyon euroluk kesintiye gitmişti. AB ülkeleri öngörülmeyen gelişmelere cevap verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulmasını da onayladılar. Bu paranın Britanya’nın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması kararlaştırıldı.

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