Açlık sınırı 3 bin 468 lira

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU RAKAMLARINA GÖRE, HAZİRAN 2021’DE, DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 3 BİN 468 LİRA OLURKEN, YOKSULLUK SINIRI DA 11 BİN 925 LİRAYA ÇIKTIĞINI AÇIKLANDI.

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederas-yonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2021 sonuçları açıklandı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Haziranda 3 bin 468 lira olurken, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 848 liraya yoksulluk sınırı da 11 bin 925 liraya çıktığını açıklandı.

Sadece gıda

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para Haziran’da 3 bin 468 lira olarak hesaplandı. Ankara’da en fazla alış veriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et-balık - yumurta için haziranda harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 16 lira, geçen yıl Aralık ayındaki düzeyine göre 99 lira ve son bir yılda ise 122 lira artarak 1.022 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 11 liralık artışla 85 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Haziran’da 11 bin 925 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk altı aylık döneminde 738 liralık artış yaşandı. Yıllık artış ise 1.581 lira oldu.

Ankara - Recep Gören