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1 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Altın satışında Merkez Bankası dünya lideri

01 Mayıs 2021, Cumartesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk çeyrekte en fazla altın satışı yapan merkez bankası oldu.

Dünya Altın Konseyi’nin ilk çeyrek piyasa değerlendirme raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilk çeyrekte en fazla altın satışı yapan merkez bankası oldu. Bloomberg’in haberine göre raporda TCMB’nin altın rezervlerinin 2021 yılının ilk çeyreğinde 31,5 ton azalarak 512,5 tona düştüğü belirtilirken, art arda üç çeyrektir net satıcı konumunda bulunduğu da vurgulanıyor. Rapora göre Filipinler 24,9 ton altın satışıyla ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise 6,7 ton satışla üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca 2021’in ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre külçe altın, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınına olan talep 23,3 ton artarak 44,3 ton olarak gerçekleşti.

Altın rezervi geriledi

 

TCMB’nİn swaplar dahil net döviz re- zervleri ise ilk çeyrekte 3,5 milyar dolar azalırken, dolar cinsinden altın rezervi 43,5 milyar dolardan 38,9 milyar dolara geriledi. Altın fiyatları ise ilk çeyrekte yüzde 10’dan fazla düşüşle ons başına 1.898 dolardan 1.707 dolara geriledi.

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