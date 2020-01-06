Altında yeni rekor

İran’ın ABD’ye karşı misillemede bulunacağı beklentisi ve Ortadoğu’da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oluyor.

Risk almak istemeyen yatırımcılar ‘güvenli liman’ arayışına girerken, küresel piyasalarda altının onsu, yüzde 2 primle 1.587 dolara kadar yükseldi. Altının gramı ise 304 liraya kadar çıkarak yeni rekor kırdı. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 70.19 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 69.50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68.60 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili kapanışa göre yüzde 2.3 artışla 70.19 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64.30 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 70.45 ile 70.86 dolar aralığının direnç, 70.04 ile 69.63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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