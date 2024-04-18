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18 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Asgari ücrete ara zam yok

18 Nisan 2024, Perşembe 17:09
Türkiye’de 31 Mart’taki yerel seçimler sonrasında AK Parti iktidarınca ekonomi yönetiminde atılacak adımlar konusunda ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Erdoğan’ın sıkıntıda olduğu vurguladığı emekliler konusunda nasıl adım atılacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, parti grubu öncesindeki açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Emekli maaşlarında da ara artış yapılmayacağını ancak rutin işlem olarak enflasyon farkını maaşlara yansıtma işlemi yapılacağını belirten Işıkhan, asgari ücret dahil, maaşlarda 1 Temmuz itibariyle herhangi bir ara artış öngörülmediğini söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre Işıkhan, “Temmuz ayında ara zam yok başta nasıl karar aldıysak süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz” dedi. 

Haber Merkezi

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