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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Aşıyı olan tatile koştu

18 Haziran 2021, Cuma 17:00
ENUYGUN CEO’SU ÇAĞLAR EROL, “KIŞ AYLARINI KARANTİNADA EVLERİNDE GEÇİREN İNSANLAR AŞILARINI OLUP YA DA AŞI RANDEVUSU ALIP, HEMEN TATİL PLANLAMASI YAPMAYA BAŞLAMIŞ. AŞILANMANIN HIZLANDIĞI SON 3 GÜNDE UÇAK BİLETİ SATIŞLARINDA YÜZDE 25, OTOBÜS BİLETİ SATIŞLARINDA İSE YÜZDE 40’A VARAN ARTIŞLAR YAŞANDI” DEDİ.

Kovid-19 aşılama sürecinde son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası tatil planlayanların sayısında da artış yaşandı. Enuygun.com’dan yapılan açıklamaya göre, bir günde yapılan aşı sayısının günlük 1,5 milyona yaklaştığı şu günlerde seyahat etmek isteyenlerin sayısında da ciddî bir artış oldu. Son 3 günde uçak bileti satışlarında yüzde 25, otobüs bileti satışlarında ise yüzde 40’a varan artışlar yaşandı.      

Tatil planları hızlandı

Erol, aşıda yaş sınırlamasının 35 yaşa kadar inmesi, SGK’lı bütün çalışanların aşı olabilme imkânı tanınması sonrasında tatil planlarının da hızlandığını vurgulayarak, “Son haftalardaki hızlı aşılanma süreciyle birlikte satışlarımız ve aramalarımızda çok ciddî artışlar yaşadık. Haziran ayında uçak bileti satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 314 artarken, aramalar da yüzde 156’ya varan oranlarda yükseldi. Günlük aşılanma sayısının 1,5 milyonu bulduğu son iki günde ise çok ciddî bir trafik artışı yaşadık. Kış aylarını karantinada evlerinde geçiren insanlar aşılarını olup ya da aşı randevusu alıp, hemen tatil planlaması yapmaya başlamış. Bu yüzden son iki günde ise günlük uçak bileti satışlarımız bir önceki haftaya göre yüzde 25 arttı.” ifadelerini kullandı.

Otobüs biletleri satışı da arttı

Uçak bileti gibi otobüs bileti satışlarında da ciddî bir artış yaşandığını aktaran Erol, “Aşılanmanın hızlandığı son 3 gündür otobüs bileti satışlarımız da geçen haftaya göre yüzde 42’ye varan oranlarda arttı. Otobüs biletinde de Mayıs ayına göre Haziranda yüzde 224’e varan oranlarda yükseliş var.

Özellikle 19-25 Temmuz arasındaki Kurban Bayramı haftası için de çok ciddî bir talep var. Tatil planlaması yapmak isteyenler acele etmeli.” açıklamasında bulundu. 

İstanbul - Yasin Aydın

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