Askeri harcamalarda rekor artış

Küresel askeri harcamalar, geçen yıl ilk defa 2 trilyon doları aştı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2021 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı.

Raporda, küresel askeri harcamaların, 2021’de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Söz konusu harcamaların ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıkması dikkati çekti. Raporda, küresel askeri harcamaların 2011-2014’te kısa bir süre düşüş yaşandıktan sonra 7 yıldır art arda yükseldiği ve son 2 yıldır rekor seviyelere ulaştığı kaydedildi. Türkiye’nin 2012-2020’deki askeri harcamalarının yüzde 63 arttığına işaret edilen raporda, Türkiye’nin askeri harcamalarındaki bu büyümenin, silah üretiminde ülkenin kendi kendine yeterli hale gelme çabalarının etkisi olduğu belirtildi. SIPRI raporunda, geçen yıl küresel askeri harcamaların yüzde 62’sinin ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtildi. AA

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