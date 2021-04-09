Askıya Ramazan kolisi bırakalım

İhtiyaç sahipleri ile yardımda bulunmak isteyenlerin arasında esnafımızın bir köprü olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekmeğimizi, soframızı, sevgimizi ve güzel duygularımızı paylaştığımız, paylaşarak bereketi arttırdığımız Ramazan ayında, ihtiyaç sahipleri ile yardımda bulunmak isteyenlerin arasında önemli bir köprü olan, mahalleyi en iyi tanıyan esnafımızdan alış veriş yaparken askıya ekmek, pide, Ramazan erzak kolisi bırakalım” dedi.

Ramazan Ayının paylaşım ve ihtiyaç sahiplerini mutlu ederek bereketleneceğini vurgulayan Palandöken, “Mübarek Ramazan ayına sayılar günler kala pandemi nedeniyle her ilimizde meydanlarda kurulan iftar çadırları bu yıl da açılamayacak. Paylaşmak, ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek gibi güzel davranışlarla bereketlenen Ramazan ayında askıya ekmek, pidenin yanında ramazan için erzak yardım paketi de bırakalım. Esnafımız veren elin alan eli görmediği bu güzel paylaşım zincirinin en güzel köprüsü çünkü mahalleyi en iyi o tanır, kim ihtiyaç sahibi kim orta halli herkesi bilir. Büfeler, bakkallar, fırınlar askıdan ekmek, pide veya erzak kolisi almak isteyenler için de seve seve gönüllü. Veren el olmak isteyen vatandaşlarımız yağ, şeker, makarna ve benzeri temel gıdaların olduğu bir koli yaparak askıya da bırakabilir veya o kolinin ücretini esnafımıza verip, erzak kolisini gelen ihtiyaca göre tamamlanmasını da isteyebilir. Bu Ramazan da ekmeğimizi, soframızı paylaşalım” dedi. Ankara - Adnan Solmaz



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