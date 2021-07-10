Avrupa'da konut ve kira fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye

Türkiye'de artan enflasyon oranları ve Türk Lirası'nın son yıllarda değer kaybetmesi ekonominin birçok alanında olduğu gibi konut ve kira fiyatlarını de etkiledi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerine göre son bir yılda yüzde 32'lik artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye. Son bir yıl içerisinde kira artışında da yine Türkiye ilk sırada.

Avrupa Birliği genelinde ise 2021'in birinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1'lik artış kaydedildi.

Türkiye'den sonra konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 17 ile Lüksemburg, yüzde 15,3 ile Danimarka ve yüzde 12 ile Litvanya oldu.

Kıbrıs'ta ise aynı süre zarfı içinde konut fiyatları yüzde 5,8 değer kaybetti. Kıbrıs dışında konut fiyatlarının en az arttığı ülkeler yüzde 1 ile İspanya, yüzde 1,4 ile Romanya ve yüzde 1,7 ile İtalya.