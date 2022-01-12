BAE: ‘Türkiye kelepir’

Türkiye’nin uzun süre dış politikada gerilim yaşadığı ve iktidar yanlısı medyanın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı, Kasım ayında ise TL’nin rekor seviyede değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak ilişkilerin yumuşadığı ve 10 milyar dolarlık anlaşma imzalanan Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) “Zayıf TL büyük yatırım fırsatı” açıklaması geldi.

BAE’nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi’nin (ADQ) Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, ‘uzun vadeli düşünüldüğünde, TL’nin zayıf olması nedeniyle Türkiye’de alım yapmak için harika bir zaman olduğunu’ söyledi. Financial Times’ın haberinde Türkiye’nin TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyon sebebiyle bir ekonomik kriz yaşadığına dikkat çekilirken, Suwaidi ‘Türkiye’nin buna rağmen çekici bir yatırım olasılığı sunduğunu’ belirtti. Haber Merkezi

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