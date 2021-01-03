Barajlarda doluluk yüzde 19’a indi

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi sebebiyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı kritik seviyede.

İSKİ verilerine göre dün yüzde 20.02 olan doluluk oranı bugün 19.91’e indi. Yani İstanbul’un içme suyu kaynaklarının yüzde 80’i boş durumda. İstanbul’un en kritik barajlarından biri de Sazlıdere. Sazlıdere Barajı’nın çekilen sularından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç gövdeleri çıktı. Kuşların da susuz kalan barajda yiyecek aradıkları görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, önümüzdeki hafta gelecek olan 2 yeni yağışlı hava dalgasına dikkat çekti. Prof. Dr. Toros, “Normale yakın yağış olması durumunda bile ve şu anda İstanbullular su tasarrufuna dikkat ettiklerine göre, önümüzdeki dönemde İstanbul’da su kıtlığı çekmeden olumlu yönde bir süreç geçiririz diye tahmin ediyorum. Ama meteorolojik modellerin tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma payları yüksek. Elimizde var olan su kaynaklarını sanki barajlarımızda su bitmişçesine veya yarın bitecekmiş gibi çalışma yapmamız gerekiyor” dedi.