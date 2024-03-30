Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 50-60 milyar TL ciro beklendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan Bayramına sayılı günler kala piyasada bayram hareketliliği şimdiden başladı. Ekonominin canlanması için bayram tatili de bu yıl genişletildi. Bayram tatilinin 9 gün olması turizm sektörünü de canlandıracak. Malum önümüz seçim. Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı” dedi.

ESNAFIMIZ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR Esnafın bayram alışverişleri ile piyasanın canlanmasını dört gözle beklediğini söyleyen Palandöken, “Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, taksiciden dolmuşçuya tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız bayram için hazırlıklarını hızlandırdı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde seyahatler ve şehirlerarası yolculuklar artış gösterecek. Her özel günde olduğu gibi bu bayramda da esnaf ve sanatkarlarımız yapılacak alışverişlerle piyasanın canlanmasını dört gözle bekliyor. Özellikle küçük çocuklar için bir gelenek haline gelen bayramlık, kıyafet ve ayakkabı alışverişleri, kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklar, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinin satışları günler öncesinden başladı” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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