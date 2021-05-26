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27 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Benzin 1.48’di, 7.78 TL oldu

26 Mayıs 2021, Çarşamba 17:00
Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, akaryakıt ve doğalgaza gelen zamları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Sümer, “Vatandaş, benzinin litre fiyatına, 2002 yılında 1,48 lira öderken 19 yıllık AKP iktidarı sonunda fiyat 7.78 oldu” diye konuştu. 

İktidarın Türkiye’yi yönetmekten uzak olduğunu öne süren Orhan Sümer, 2020 Mayıs ayında benzine 36 saate bir zam yapıldığını, vatandaşın zam haberleri duymak istemediğini dile getirdi. Türkiye’nin en düşük asgari ücrete sahip ülkelerden biri konumunda olduğunu belirten Orhan Sümer, brüt ücret üzerinden hesaplanan verilerde, asgari ücretin 2021 yılında 392 euro olduğunu söyledi. 

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