BES: Yoksulluk sınırı 40 bin lirayı geçti

Büro Emekçileri Sendikası’nın mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırma sonuçları açıklandı.

Gıda maddelerindeki artış üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 12 bin 732 lira, yoksulluk sınırı ise 40 bin 661 lira olarak tespit edildi. Özkan, “Tek bir kişinin yaşam maliyeti ise 17 bin 188 lira oldu. Büro Emekçileri Sendikası olarak ‘kamuda yoksulluk sınırının altında ücret alan kamu emekçisi kalmasın’ sözümüzü tekrarlıyoruz. Talebimizi tekrarlıyoruz. Kamuda açlık sınırın altında yaşayan emekçiler var. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 424 lirayı geçti. 2023 yılında asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi de hiçbir anlam ifade etmiyor” diye konuştu. Özkan “BES olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere, işsizlere, yoksullara insanca yaşayacak bir ücret talebini tekrarlıyoruz” dedi.

Ankara - Anka