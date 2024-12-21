Brent petrolün varil fiyatı 72,13 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,13​​​dolardan işlem görüyor. Perşembe günü 73,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,21 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, dün (20 Aralık) saat 10.11 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,11 azalarak 72,13 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,93 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağını açıklaması ve güçlü ABD doları etkili oluyor. Fed bu haftaki toplantısında gelecek dönemde faiz indirimleri konusunda daha yavaş davranacağına ilişkin sinyaller verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken “daha temkinli” olacaklarını ifade etti. AA

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