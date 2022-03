Bu sefer de ucuz et kuyruğundalar

Ekonomideki kötü göstergelerin vatandaşa yansımalarının faturası her geçen gün ağırlaşıyor.

Ülke kuyruklar dönemine geri döndü... Sabah ekmek, öğlen yağ, akşam benzin kuyruğu

Gıda ve akaryakıta gelen görülmemiş zamlar nedeniyle önce ekmek kuyruğuna giren dar gelirli vatandaşlar sonra benzin ve ayçiçek yağı kuyruğuna girerek ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştı. Kuyruklara eklenen son halka ise ucuz et kuyruğu oldu.

Yozgat’ta vatandaşlar, ucuz et satılan Et ve Süt Kurumu mağazası önünde kuyruk oluşturdu. Yozgat’taki Et ve Süt Kurumu Kombina Tesisi Satış Mağazası’nda sığır kıyma 56 lira, sığır kuşbaşı 62 lira 50 kuruş, sığır biftek-rosto 79 lira 50 kuruş, sığır kontrfile 98 lira, sığır pirzola 103 lira, sığır bonfile ise 154 liraya satılıyor. Piyasada 70 lira ve üzerinde satılan tereyağı ise ESK Mağazasında 53 lira 50 kuruştan satılıyor. Mağaza önünde kuyruklar oluşturan vatandaşların, daha çok; 56 liraya satılan kıyma ve 62 lira 50 kuruşa satılan kuşbaşı aldığı belirtiliyor.

