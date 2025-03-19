Bütçe, para cezalarıyla ayakta duruyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü ve eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü Coşkun Cangöz, ücretlilerden kesilen gelir vergisi tahsilatı ve vatandaştan kesilen para cezalarındaki olağanüstü artışların bütçe açığının daha yüksek çıkmasını önlediğini vurguladı.

Değerlendirmelerinde, gelir vergisi ve bütçe yükünün, ağırlıkla çalışanlar, ücretliler tarafından üstlenildiği tablonun şubatta da devam ettiğini vurgulayan Cangöz, vergi, yargı, idari işlemler için vatandaştan tahsil edilen para cezalarının ise yüzde 100 arttığına dikkat çekti. Ankara - Anka

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