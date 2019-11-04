Çare İslam ekonomisi

İKDER Başkanı Mustafa Bolat, " Türkiye'nin ekonomik olarak büyemesinin ve krizlerden en az etkilenmesinin yolu İslam Ekonomisinin uygulanmasından geçiyor" dedi.

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi tarafından 'Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli' başlıklı çalıştay düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında 5 ana oturumda düzenlenen çalıştayda konuşan İKDER Başkanı Mustafa Bolat, "Türkiye'nin ekonomik olarak büyemesinin ve krizlerden en az etkilenmesinin yolu İslam Ekonomisinin uygulanmasından geçiyor. İslam ekonomisi hem yaşanan ekonomik durgunluğa hem de daha adil bir sisteme giden yolda anahtar görevi görüyor. Sistemin aksayan yerlerini yamamak veya tamir etmek yerine pergelimizi islam akidesine sabitleyerek büyük buhranlarla mücadele eden dünyamıza sağlam, adil sürdürülebilir paylaşımcı bir ekonomik model öneriyoruz. Bu anlamda hükümetin İslam Ekonomisi alanında attığı adımları destekliyoruz" diye konuştu.

Akademisyenler tartışacak

İKDER ve İstanbul Üniversitesi İş birliğinde 7 Aralık'ta düzenlenecek 11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu öncesi alanında uzaman akademisyen ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla çalıştay düzenlendi. Zirveye Türkiye ve yurtdışından 500'e yakın İslam ekonomisi alanında uzman katılacağını ifade eden Bolat, amaçlarının, ahlak ve adaleti merkeze alan bir perspektifle Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit etmek olduğunu belirtti.