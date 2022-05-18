Çay üreticisi öfkeli

Rizeli çay üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi.

Üretici, “Zaten 500 kilo çay kesiyorum. Bunun 200’ünü alıyorsun benden, 300’ünü ben ne edeceğim? Dökeyim onu da ne yiyeyim? 995 lira doğal gaz parası geldi. 620 milyon (620 lira) elektrik parası geldi. Veriyorsun bana 3 bin 200 lira maaş, bu onları ödüyor. Kiram da var benim, ben ne yiyeceğim? Hırsızlık mı edeyim 70 yaşından sonra? Öyle adam var ki beş tane maaş alıyor. Doğruyu konuştun mu hemen geliyor Jandarma alıyor seni. ‘Sen yanlış konuştun’ diye, neyi yanlış konuştum? Sen et yiyorsun ben de ‘minci’ yiyeyim” dedi. Trabzonlu bir çay üreticisi de, “Çay Kanunu’nu niye çıkarmıyorlar? Hep zenginin peşinden gidiyorlar. Erdoğan niye köylüyü, vatandaşı dinlemiyor? Niye vatandaşın peşine gelmiyor hiç?” diye sordu.

Rize - anka