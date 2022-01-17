Çiftçinin arazi kirasına yüzde 80 zam

Yalova’da çiftçilerin TİGEM’den kiralayarak ekim yaptıkları arazinin kirası 3,5 milyon liradan, 6,4 milyon liraya çıkarıldı.

Yalova’da Hazine ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (TİGEM) kiraladıkları arazide süs bitkisi üretimi yapan 22 üreticinin 2020’de KDV’yle birlikte 2.8 milyon lira olan kirası 2021’de 3.5 milyon liraya çıktı. Bu yıl ise kira, ÜFE dikkate alınarak yüzde 79.89 artışla (KDV ile birlikte) 6.4 milyon liraya yükseldi. 2020’de teminat miktarının 4.8 milyon, 2021’de 6.1 milyon, bu yıl ise 10.8 milyon lira olduğuna işaret eden üreticiler, kira ve teminatın iki yılda yüzde 125.13 oranında arttığına vurgu yaptı. Cumhuriyet’in haberine göre üreticiler, 2021 ve 2022 yıllarında iş yerlerine uygulanmakta olan yüzde 8 KDV yerine yüzde 18 KDV üzerinden kira tutarlarının faturalandırıldığını söyledi.Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kira zammı karşısında üreticilerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Aygun “Erdoğan, özel okullara yüzde 36 zam sınırı getirirken, TİGEM ve Hazine’ye ait emlâk ve arazilerde 2022 yılı kira bedellerine yüzde 79.89 oranında zam yapılmıştır. Bu nasıl bir insafsızlıktır” sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

Ekonomi Servisi