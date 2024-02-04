Çorumlu süt üreticisi: Hep zarar, hep zarar

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Palabıyık Köyü’nde süt üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Bir üretici Tahtasız’a, “Problemimiz, süt fiyatlarının az olması, zammın çok yansıtılmaması, yemlere çok afaki şekilde zam olması. Çok sıkıntılı bir konumdayız şu an. Çiftliklerimizde hayvanlarımızı kesime gönderiyoruz” dedi.

Palabıyık köyü Muhtarı Önder Göcen ise şunları söyledi: “Biz bu işi yapıyoruz ama yaptığımızın işin biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz çok para kazanmak da istemiyoruz ama yaptığımız işten biz de para kazanalım ki bizim de memlekete millete faydamız olsun. Bu şekilde hep zarar hep zarar belki şu hayvanları hep kesime göndereceğim. Belki üç ay dört ay daha dayanabiliriz. Dayanabilirsek, bu şartlar altında olursa, bu girdi fiyatları böyle olursa, bu yem fiyatları, elektriği, suyu, işçisi, bunların hepsi maliyet ama bizim sütümüz nedense hala 11,5 ocak ayının 22’sinde 13,5 olacak diyorlar ama o da olacak mı o da belirsiz. Şu an bizden alınan süt 11,5 ama yeme gelen zam onu bilen de yok. Mazota gelen zam onu da bilen yok”

Çorum - anka