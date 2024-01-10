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10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Dış ticaret 106 milyar dolar açık verdi

10 Ocak 2024, Çarşamba 19:09
Türkiye’nin dış ticaret açığı 2023 yılında yine 100 milyar doları aşarak 106 milyar dolar oldu. Rekor, 2022 yılında 109,5 milyar dolar ile kırılırken 2023 ikinci en yüksek açık oldu.

İhracatta ise yeni bir rekor geldi. Ancak ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7’de kaldı. Euronews Türkçe’nin haberine göre 2023 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya (21 milyar 94 milyon dolar), ABD (14 milyar 834 milyon dolar), Irak (12 milyar 789 milyon dolar) oldu. Öte yandan 2023’te Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Rusya (45 milyar 611 milyon dolar), Çin (44 milyar 980 milyon dolar), Almanya (28 milyar 685 milyon dolar) oldu. 

Haber Merkezi

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