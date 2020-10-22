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22 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Doğal gaz faturalarını düşürmenin yolu

22 Ekim 2020, Perşembe
Kış aylarının gelişiyle birlikte doğalgaz faturaları arttı. Geçen yılın bu dönemine kıyasla elektrik faturaları 32,3, doğal gaz faturaları ise 34,7 oranında yükseldi.

Bu faturalara ilişkin enerji verimliliğinin ve ısı yalıtımının önemli bir alternatif olabileceğini belirten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin “Toplam enerjinin yüzde yüzde 40’ndan fazlası yaşam alanlarında tüketiliyor. Tüketilen bu yüzde 40’lık bölümün de yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Artan doğal gaz faturalarını dengeleyebilmek için tüketicilerin yaşam alanlarına ısı yalıtımı yaparak enerji verimli hale getirmeleri mümkün” dedi.  

ENERJİYİ AZ TÜKETEREK TASARRUF ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL 

Pandemi sebebiyle enerjinin az tüketildiği düşünülse de gerçeğin bunun tam tersi olduğunu belirten Emre Alkin, “Elektrik ve doğalgaz faturaları artmaya devam ediyor. Çünkü bu iki ürün de dövize endeksli. Döviz yükseldikçe elektrik ve doğal gazın da fiyatı artıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 30’dan fazla artış var. Az tüketmek bir çare değil. Enerjiyi binalarda az tüketerek faturalarda tasarruf etmek mümkün değil” dedi.

5 ADIMDA VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI 

Verimli enerji kullanırsak geleceğimizi kurtarırız diyen Emre Alkin, Enerjiyi 5 adımda nasıl verimli kullanabileceğimizi açıkladı: Evinize ısı yalıtımı yaptırın. Kullanmadığınız odaların radyatörünü kapatın. Mutlaka akıllı beyaz eşyalar tercih edin. Gündüz güneş enerjisini depolayın. Akıllı sayaçlar ile enerjiyi takip edin. 

Ankara - Recep Gören

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