Doğal gaz faturasında % 40 tasarruf nasıl olur?

Türkİye’nin dört bir yanında 3,5 milyondan fazla abonesine doğal gaz ulaştıran Aksa Doğalgaz, kışın ilk günlerinde doğal gazı tasarruflu kullanmanın yollarına dair ipuçları verdi.

Radyatörlerin çevresinin kapatılmamasından ısı yalıtımına kadar alınabilecek küçük-büyük tedbirlerle konfor sıcaklığından ödün vermeden ekonomik ısınılabileceğine dikkat çekti. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı evde vakit geçirme sürelerinin uzamasıyla birlikte doğal gaz tüketimleri artış gösterirken; alacağınız küçük önlemlerle hem doğal gaz faturanızda önemli oranda tasarruf sağlayabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına destek olabilirsiniz.

İŞTE TEDBİRLER:

• Termostatı sadece 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamak % 7’ye varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlar.

• Dış cephe yalıtımı ile yüzde 40, çatı ve pencere yalıtımı ile ise yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf edilebilir.

• Tek camlı pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturur; çift cam kullanarak bu kayıp yüzde 50 oranında azaltılabilir.

• Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimlidir.

• Termostatik vanalar, sıcak suyun radyatöre geçişini, oda sıcaklığı ayarladığımız değere erişince kısar veya tamamen kapatır. Sonuç olarak, sıcak su akışının kesilmesi, kombi ya da kazanların daha az çalışmasını ve yüzde 15’e varan oranlarda doğal gaz tasarrufu sağlar.

• Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

• Radyatörlerin ısı akışını engel olmayacak şekilde kullanılması ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.

• Her kış başında kombi bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut problemlerin tesbit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.