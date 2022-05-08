Doğalgaz müjdesinden sonra 9 zam geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğuna ilişkin verilen müjdenin üzerinden geçen 20 ayda enerji faturalarına yapılan zamlara dikkat çekti.

Akın, Karadeniz’de bulunduğu açıklanan doğal gaz kullanıma sunulmadan yurttaşların kullandığı doğal gaza yüzde 100 oranında zam yapıldığını belirterek, “Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu müjdesinin verildiği Ağustos 2020 tarihinden bu yana konutlara yapılan son zamla birlikte doğal gaz toplamda 9 kez zamlandı… Müjdenin verildiği Ağustos 2020’den bu yana konut tarifesi toplamda yüzde 100 oranında zamlanırken faturalar ikiye katlandı (...) Saray iktidarının enflasyonla mücadele edildiği söylemine karşın enerji kalemlerine yapılan zamlar hayat pahalılığını daha da artırıyor” dedi. Ankara - Anka

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