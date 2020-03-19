Dolar 6.50'yi aştı

Dünya borsalarında sert düşüşler devam ederken, yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru ise 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ilk kez 6.50'nin üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda koronavirüs etkilerine karşı paketler ve tedbirler arka arkaya geliyor. Ancak paketler de tansiyonu düşürmeye yardımcı olmuyor. ABD ve dünya borsaları da artan riskler ve paketlerin etkili olmayacağına yönelik endişeler nedeniyle sert düşüşlerini sürdürüyor. Dolar/TL 6.50'nin üzerini çıktı Yurt içinde, dün piyasalar kapandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirlerinin piyasalara yansıması gözlemlenecek. Dolar/TL kuru, 19 ay sonra 6.50'nin üzerine çıktı. Dolar 6.5025 seviyelerinde, euro/TL ise 7.0820 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL kuru son olarak 2018 Ağustos ayının son günlerinde 6.50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı. Petrol fiyatları son 17 yılın dibine indi Öte yandan, Kovid-19 salgını petrol tüketiminde zayıflamaya neden olarak petrol piyasalarını da olumsuz etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 14 değer kaybederek, 24.67 dolara geriledi. Böylece petrol fiyatı 2003'den bu yana ilk kez varil başına 25 doların altını test etti.

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