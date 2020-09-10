Dolar 7.50’yi geçti

Küresel piyasalar hafta başında yaşanan güçlü satış baskısı ardından nispeten daha sakin bir seyir izlerken dolar/TL 7,50’yi aştı.

Dün sabah saatlerinde dolar/TL 7,5145 seviyesine kadar çıktı. Kur daha sonra 7,50 seviyesinin altına çekilerek, 7,47-7,48 seviyelerine geriledi. Euro ise 8,85 seviyelerinden işlem gördü. Salı günü gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında yüzde 2’ye yakın değer kaybederken TL’deki değer kaybı yüzde 0,2 civarında kalmıştı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün yüzde 1 civarı kazanç yaşanırken TL, dolar karşısında yatay seyretti. Öte yandan, Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki gün gerçekleştirdiği repo ihalesinde basit faizin yüzde 11’in üzerinde oluşması ile birlikte bankalar arası piyasada da gecelik faizler yükselişe geçti. Bankalar arası piyasada gecelik faizler bugün en yüksek yüzde 11,25 seviyesine kadar yükseldi. Önceki günlerde yüzde 9,75 civarında oluşan gecelik faiz önceki gün ortalama yüzde 10,21 seviyesindeydi.

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