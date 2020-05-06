Dolar artmaya devam ediyor

Dün 7.10'u aşan dolar/TL kuru, bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 7.12'nin üzerine tırmandı. Euro/TL ise 7.70'i geçti.

Yükselişini sürdüren ve dün 7.10'un üzerini gören dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde 7.08 düzeyinde değerlendi. Kur ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürdü ve 7.1228'i aştı. Sabah saatlerinde 7.67'den el değiştiren Euro/TL, 7.70'in üzerine tırmandı. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla düzenleyeceği telekonferans piyasalar tarafından yakından izlenecek. Telekonferansın saat 16:00'da başlayacağı açıklandı.

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