Dolar bir yılda yüzde 83 arttı

Yılın son işlem günü olan Cuma günü, dolar 13,60, euro ise 15,40 seviyesinde kapattı.

Böylece dolar 2021 yılında yüzde 82,87, euro da yüzde 77,13 değer kazandı. Yılın son işlem gününü, dolar 13,60, euro ise 15,40 seviyesinde kapattı. Böylece dolar 2021 yılında yüzde 82,87, euro da yüzde 77,13 değer kazandı. Haftaya 11,50 seviyesinde başlayan dolar yılın son işlem gününü 13,60 seviyesinde kapattı. Euro ise 13,02 seviyesinde başladığı haftayı 15,40’a yükselerek kapattı. Gram altının da Pazartesi 673,501 olan fiyatı 793,482 TL’ye yükseldi. Borsa İstanbul’da BITS 100 1.902,35 puanla başladığı haftayı 1.857’ye düşerek kapattı. Öte yandan, dolar kuru 2021 yılına 7,30 TL seviyesinden başlamıştı. 2021 yılının son işlem gününe 13,35 seviyesinden giren dolar; günü ve yılı 13,60 TL’den tamamladı. Dolar 2021 yılında yüzde 82,87 değer kazandı. Euro ise 2021’e 8,53 seviyesinden başlamıştı. 2021 yılının son gününün ilk saatlerinde 15,11 seviyesinden işlem gören euro da 15,40 seviyesinde haftayı kapattı. Euro 2021’de yaklaşık yüzde 77,13 artış kaydetti. İstanbul - anka

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