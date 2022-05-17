Dolar/TL 16’ya, benzin 23’e dayandı

Serbest piyasada bugün güne 15,64 TL’den başlayan dolar, saat 10:30’da 15,88 TL’ye kadar yükseldi. Euro da yükselişini sürdürdü. Dün güne 16,38 TL’den başlayan euro, 16,55 TL’ye kadar tırmandı.

Dolar kuru, iki haftaya yakın süredir yükselişini sürdürüyor. Haftaya 15,63 TL’den başlayan dolar, kur korumalı mevduat hesabının devreye alındığı 20 Aralık’tan beri ilk kez 15,65’in üzerini önceki gün gördü. Dün sabahın ilk dakikalarında 15,64 liradan işlem gören dolar, 15,84 seviyelerini de aştı. Euro ise haftaya 16,33 TL’den başladı. Önceki kapanışını 16,31 TL’den yapan euro, önce 16,38 TL’yi test etti, ardından 16,55 seviyesine kadar yükseldi. Benzin, son zamla motorini geride bıraktı Dolar/TL kurundaki artışın ardından benzin fiyatlarına litre başına 1,70 TL zam geldi. Zam sonrası benzin İstanbul’da 22,82 liraya, Ankara ve İzmir’deyse 22,93 liraya yükseldi. Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı. İstanbul - anka

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