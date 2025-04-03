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3 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Ekmek israfı iklimi etkiliyor

03 Nisan 2025, Perşembe 21:15
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer gıda israfı ile ilgili verdiği araştırma önergesinde yaptığı konuşmada “Gıda israfı, Türkiye’de olduğu gibi dünya genelinde de önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ancak bu sorun sadece ekonomik kayıplarla sınırlı kalmamaktadır; çevresel etkileri ve tarım sektörüne verdiği zararlar da oldukça büyük boyutlardadır. Bu israfın sadece kaynakların israfı anlamına gelmediği, aynı zamanda tarım sektörü için büyük bir tehdit oluşturduğu açıktır. Zira gıda üretim süreçlerinin çoğu, su, toprak ve enerji gibi sınırlı kaynakları tüketmektedir.” dedi.

Gürer, “Bu tür israf, tarımda kullanılan yeraltı su kaynaklarının tükenmesine ve toprak erozyonuna sebep olmakta,  iklim değişikliğiyle mücadeleyi de olumsuz etkilemektedir. Gıda israfının büyük bir kısmı hanelerde, restoranlarda ve perakende sektöründe meydana gelmektedir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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