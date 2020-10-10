Ekonomi, döviz-faiz-enflasyon çıkmazında kısır döngü

DÖVİZ FİYATLARINA REZERVLERİYLE MÜDAHALE EDEN, ANCAK BAŞARILI OLAMAYAN MERKEZ BANKASI, ŞİMDİ DE FAİZ SİLAHINA SARILDI.
FAİZ POLİTİKASINA MI DÖNÜLÜYOR?
CUMHURBAŞKANINCA Eski Başkanı “Faizleri düşürmüyor” gerekçesiyle görevden alınan Merkez Bankası, döviz fiyatlarındaki yükselişi düşürmek için dün swap faizlerini yükseltti.
İÇ VE DIŞ POLİTİKALAR RİSK SEBEBİ
UZMANLAR, Merkez Bankası’nın faiz müdahalesinin döviz fiyatlarına etkisinin yetersiz olacağına dikkati çekerken, iç ve dış politikalardaki yanlışların düzelmesi gerektiğini vurguladı.