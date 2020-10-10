"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ekonomi, döviz-faiz-enflasyon çıkmazında kısır döngü

10 Ekim 2020, Cumartesi 00:25
DÖVİZ FİYATLARINA REZERVLERİYLE MÜDAHALE EDEN, ANCAK BAŞARILI OLAMAYAN MERKEZ BANKASI, ŞİMDİ DE FAİZ SİLAHINA SARILDI.

FAİZ POLİTİKASINA MI DÖNÜLÜYOR?

CUMHURBAŞKANINCA  Eski Başkanı “Faizleri düşürmüyor” gerekçesiyle görevden alınan Merkez Bankası, döviz fiyatlarındaki yükselişi düşürmek için dün swap faizlerini yükseltti.

İÇ VE DIŞ POLİTİKALAR RİSK SEBEBİ

UZMANLAR, Merkez Bankası’nın faiz müdahalesinin döviz fiyatlarına etkisinin yetersiz olacağına dikkati çekerken, iç ve dış politikalardaki yanlışların düzelmesi gerektiğini vurguladı.

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi, döviz-faiz-enflasyon çıkmazında kısır döngü

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    Toplam ağır hasta sayımız 1398

    Ahlâken ve vicdanen kabul edilemez

    Gazze için felâket uyarısı

    İlham Aliyev: İşgalciyi barışa zorluyoruz

    Meskun mahallerde de zarar oluştu: Hatay'daki orman yangınına ilişkin son durum?

    Türkiye neden tavır almıyor?

    FKÖ’den Suudi Prense tepki

    Paşinyan iyice köşeye sıkıştı

    Rize'de karantina kuralını ihlal eden 66 vatandaş yurda yerleştirildi

    Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor

    Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçları ateşe verildi

    Aliyev ve Macron Dağlık Karabağ'ı görüştü

    'Türkiye ile görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1946’daki demokrat ruh
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    AB raporundaki tablo
    Risale-i Nur'dan

    “Neden siyasetli cemaatlere alâka peyda etmiyorsun?”
    Cevher İLHAN

    Ekonomide saptırmaların akıbeti
    Ahmet BATTAL

    İktisadın ekonomisi
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bir “hizmet” anlayışının perişanlık hikâyesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadis; Kur’ân’ın tefsiridir
    Genel

    Ekonomi, döviz-faiz-enflasyon çıkmazında kısır döngü
    Ali HAKKOYMAZ

    Hastane önünde incir ağacı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.