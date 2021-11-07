Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 1’e insin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz kullanım fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Palandöken, “Elektrik ve doğalgaz, kış aylarına girdiğimiz ve pandeminin halen sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgarî ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1’e düşürülmeli” dedi. Palandöken, KDV oranının düşürülmesiyle birlikte faturalardan birkaç kalemin alınmaması esnafla birlikte asgarî ücretliden öğrenci ve emeklilere kadar her kesimi mutlu edeceğini belirtti.

Ankara – Recep Gören