Elektrik ve doğalgaza fazla ödedik

Konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 53,8 kuruş; 1 metreküp doğal gaz için 135,4 kuruş ödendi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre konutlarda ortalama elektrik birim fiyatı yüzde 20, ortalama doğal gaz birim fiyatı ise yüzde 19 yükseldi. Rapora göre tüketiciler; konutlarda 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 53,8 kuruş; 1 metreküp doğal gaz için 135,4 kuruş ödendiSanayide 2019 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 59 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 43,1 kuruş ödedi.

Elektrik yüzde 20, doğal gaz yüzde 19

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2019 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 136,8 kuruş, 522-5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 134,7 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 135,4 kuruş ödedi. Sanayide 2019 yılı birinci dönem nihaî kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 136,1 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 168,6 kuruş ödedi.