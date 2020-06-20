"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Emekliye umut vermedi

20 Haziran 2020, Cumartesi 23:15
Milletvekili Ö. Fethi Gürer, Aile Bakanlığı’nın maaşlarının önemli bir bölümü sağlık harcamalarına giden emekli, dul ve yetimler ile düşük gelirli çalışanların ödediği katılım payı ve ilave ücretlerle oluşan mağduriyet konusunda umut vermediğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maaşlarının önemli bir bölümü sağlık harcamalarına giden emekli, dul ve yetimler ile düşük gelirli çalışanların ödediği katılım payı ve ilâve ücretlerle oluşan mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer’in konuyla alakalı soru önergesini cevaplayan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düşük gelirlilerin bu konudaki beklentilerine yeşil ışık yakmadı. Gürer, Bakan Selçuk tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasının sigortalıların ve hak sahiplerinin kısa sürede sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladığını ancak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların ödemek zorunda oldukları katkı payı ve ilave ücretlerin, özellikle emekli dul ve yetimler ile gelir düzeyi düşük sigortalıları olumsuz etkilediğini belirtti. Gürer, “Gelir düzeyine bakılmaksızın uygulanan katkı payları ile ilave ücret alınması uygulamasının kaldırılması için herhangi bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?” şeklindeki soru önergesinin cevaplanmasını istedi. 

YEŞİL IŞIK YOK

Gürer’in önergesine cevap veren Bakan Selçuk,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda katılım payının; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ettiğini belirterek, bu tutarların Kanunun 68’inci maddesi gereği alınmakta olduğunu vurguladı. Selçuk, “5510 sayılı Kanunun 69’uncu maddesinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) katılım payı ve ilâve ücret alınmayacak kişiler ve sağlık hizmetleri belirlenmiştir” açıklamasında bulundu. 

EMEKLİLERİN SESİNE KULAK VERİN

Sağlık hizmetlerinden yararlanan emekli, dul ve yetimler ile düşük ücretli çalışanların bu hizmetleri alırken ödedikleri katkı payı ve ilâve ücretlerin aldıkları maaşa göre yüksek olduğunu vurgulayan Gürer, “Bu konuda bir düzenleme yapılarak, düşük maaş alanlar ile emekli, dul ve yetimlerin ödediği katkı payı ve ilave ücret uygulamasına son verilmelidir” diye konuştu.

RECEP GÖREN - ANKARA

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli

    Göçleri bitirmek için savaşları bitirin

    Nefret dili hepimize zarar veriyor

    Maske ülke genelinde zorunlu olsun

    Emekliye umut vermedi

    Beşiktaş 3 puana 5 golle uzandı

    İBB’den elektrikli araç açıklaması

    'Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliği tehlikede'

    Türkiye'de son 24 saatte 1248 koronavirüs vakası daha

    Suudi Arabistan yasakları gevşetiyor

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle son bir haftada 36 kişi öldü

    'Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili'

    Diyarbakır'da pandemiyle mücadele için yeni kararlar alındı

    ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 121 bini aştı

    Fahrettin Koca: Risk ortadan kalkmış değil

    Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle 46 ölüm daha

    İspanya'da 98 günlük OHAL sona eriyor

    Kutuplaştırmaya AKP seçmeni de artık itibar etmiyor

    'Fransızların iddiaları tamamen gerçek dışı"

    Libya'daki toplu mezarlarda 190 ceset bulundu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sungur Ağabeyden 45 yıllık bir Yeni Asya mektubu
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir vicdan lâzım
    Genel

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Tatil yolunda otoban dolandırıcılarına dikkat!
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder
    Abdurrahman AYDIN

    Tesadüf ve evrim aynasında tevhid
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmenin ruh sağlığına etkileri (1)
    Genel

    Maske ülke genelinde zorunlu olsun
    Genel

    Nefret dili hepimize zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.