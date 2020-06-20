Emekliye umut vermedi

Milletvekili Ö. Fethi Gürer, Aile Bakanlığı’nın maaşlarının önemli bir bölümü sağlık harcamalarına giden emekli, dul ve yetimler ile düşük gelirli çalışanların ödediği katılım payı ve ilave ücretlerle oluşan mağduriyet konusunda umut vermediğini söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maaşlarının önemli bir bölümü sağlık harcamalarına giden emekli, dul ve yetimler ile düşük gelirli çalışanların ödediği katılım payı ve ilâve ücretlerle oluşan mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer’in konuyla alakalı soru önergesini cevaplayan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düşük gelirlilerin bu konudaki beklentilerine yeşil ışık yakmadı. Gürer, Bakan Selçuk tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Genel Sağlık Sigortası uygulamasının sigortalıların ve hak sahiplerinin kısa sürede sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladığını ancak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların ödemek zorunda oldukları katkı payı ve ilave ücretlerin, özellikle emekli dul ve yetimler ile gelir düzeyi düşük sigortalıları olumsuz etkilediğini belirtti. Gürer, “Gelir düzeyine bakılmaksızın uygulanan katkı payları ile ilave ücret alınması uygulamasının kaldırılması için herhangi bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?” şeklindeki soru önergesinin cevaplanmasını istedi.

YEŞİL IŞIK YOK

Gürer’in önergesine cevap veren Bakan Selçuk, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda katılım payının; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ettiğini belirterek, bu tutarların Kanunun 68’inci maddesi gereği alınmakta olduğunu vurguladı. Selçuk, “5510 sayılı Kanunun 69’uncu maddesinde ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) katılım payı ve ilâve ücret alınmayacak kişiler ve sağlık hizmetleri belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

EMEKLİLERİN SESİNE KULAK VERİN

Sağlık hizmetlerinden yararlanan emekli, dul ve yetimler ile düşük ücretli çalışanların bu hizmetleri alırken ödedikleri katkı payı ve ilâve ücretlerin aldıkları maaşa göre yüksek olduğunu vurgulayan Gürer, “Bu konuda bir düzenleme yapılarak, düşük maaş alanlar ile emekli, dul ve yetimlerin ödediği katkı payı ve ilave ücret uygulamasına son verilmelidir” diye konuştu.

RECEP GÖREN - ANKARA