"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

“En büyük” 43 inşaat firması vergi ödememiş

22 Eylül 2024, Pazar 23:34
Dünyanın en büyük 250 inşaat şirketi arasında bulunan ve 18,5 milyar dolar tutarında proje üstlenen Türkiye sermayeli 43 şirketin 20’sinin 2023 yılında hiç vergi ödemediği ortaya çıktı.

Engineering News Record (ENR) dergisinin, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda geçtiğimiz yıl elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı “ENR en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi” açıklandı. Evrensel’den Uğur Zengin’in aktardığına göre, iktidara yakınlığı ile tanınan Nihat Özdemir’in patronu olduğu Limak, 2023 yılında iki sıra yükseldi ve dünyanın en büyük 43. inşaat şirketi oldu. Limak aynı zamanda Rönesans İnşaat’ı da geçerken Limak, son 5 yılın üçünde hiç vergi ödemedi. Şirketin 2021 yılında ödediği vergi 5 milyon TL iken 2022 yılında 23.4 milyon TL vergi ödedi. Limak İnşaat 2022 yılında 25 milyar TL ciro, 4.3 milyar TL vergi öncesi kâr elde etmişti. Limak’ın kârına oranla ödediği vergi oranı yüzde 0.54 olurken vergi vermediği 2023 yılında 28.1 milyar TL ciro elde etti. Rönesans İnşaat ise dünyanın en büyük 58. inşaat şirketi olurken şirket 2023 yılında hiç vergi vermedi. Rönesans Holding 2023 yılında 18 milyar TL net kâr elde etmişti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'yi mahvetti, sıra Lübnan'da mı?

    “En büyük” 43 inşaat firması vergi ödememiş

    Halkın sığındığı Gazze’deki hastane hizmet dışı kalabilir

    47 öğrenci daha hafızlık icazeti aldı

    "Lübnan'ın yeni bir Gazze'ye dönüşme olasılığı beni endişelendiriyor"

    ''Hazırladığımız planlarla İsrail dehşetten ölecek''

    Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu araç devrildi: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Hatay'da gölete giren 5 kişiden acı haber!

    Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    İtalya'da binlerce kişi Filistin için yürüdü: ''İsrail terörist bir devlet''

    Alzheimer hastalarına "akıllı anahtarlık" desteği

    İkinci dönem umre turları 6 Ekim'de başlayacak

    Japonya'da 50 bin kişiye toplu tahliye emri

    İstanbul'daki barajlarda rahmet sevinci

    Tel Aviv, bölgeyi savaşa sürüklüyor

    Hakim Ziyech: İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!

    "Bölge felaketin eşiğinde"

    Gazze'de son 3 günde 119 Filistinli daha katledildi!

    Üniversiteliler de kiralardan dertli

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Atatürk” soyadı ve imzası kimin eseri?
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman Diyanet İşleri Başkanlığımızın fıtrî temsilcisidir…
    Ali FERŞADOĞLU

    Olumsuzlukta bile nasıl hayırlar var?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni bir eğitim dönemi
    Muhammet ÖRTLEK

    BRICS, Türkiye’nin üyeliğine mesafeli mi?
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    YENİ ASYA İHTİLÂLLERE KARŞI ÇIKTI, BEDEL ÖDEDİ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Tasannu - Kapanması gereken kapılar - 40
    M. Said ZEKİ

    Okuyucularla hasbihâl
    Süleyman KÖSMENE

    İyiliklerin Allah’tandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.