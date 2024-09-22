“En büyük” 43 inşaat firması vergi ödememiş

Dünyanın en büyük 250 inşaat şirketi arasında bulunan ve 18,5 milyar dolar tutarında proje üstlenen Türkiye sermayeli 43 şirketin 20’sinin 2023 yılında hiç vergi ödemediği ortaya çıktı.

Engineering News Record (ENR) dergisinin, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda geçtiğimiz yıl elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı “ENR en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi” açıklandı. Evrensel’den Uğur Zengin’in aktardığına göre, iktidara yakınlığı ile tanınan Nihat Özdemir’in patronu olduğu Limak, 2023 yılında iki sıra yükseldi ve dünyanın en büyük 43. inşaat şirketi oldu. Limak aynı zamanda Rönesans İnşaat’ı da geçerken Limak, son 5 yılın üçünde hiç vergi ödemedi. Şirketin 2021 yılında ödediği vergi 5 milyon TL iken 2022 yılında 23.4 milyon TL vergi ödedi. Limak İnşaat 2022 yılında 25 milyar TL ciro, 4.3 milyar TL vergi öncesi kâr elde etmişti. Limak’ın kârına oranla ödediği vergi oranı yüzde 0.54 olurken vergi vermediği 2023 yılında 28.1 milyar TL ciro elde etti. Rönesans İnşaat ise dünyanın en büyük 58. inşaat şirketi olurken şirket 2023 yılında hiç vergi vermedi. Rönesans Holding 2023 yılında 18 milyar TL net kâr elde etmişti. Haber Merkezi

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