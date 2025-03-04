Enflasyonda yine farklı rakamlar

TÜİK verilerine göre enflasyon aylık yüzde 2,27 artarken, yıllık yüzde 39,05 oldu. ENAG’a göre ise Şubat ayında %3,37, yıllık ise %79,51 olarak gerçekleşti.

Vatandaş günlük yaşıyor

TÜİK ilk kez hâkim karşısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Pazartesi günü Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon rakamları göstergesi olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,07 oranında gerileme ile yüzde 39,05 oldu. Şubat’ta bir önceki aya kıyasla aylık enflasyonda ise yüzde 2,27 artış yaşandı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise yıllık enflasyon yüzde Şubat ayında 79,51’e gerilerken, aylık bazda ise yüzde 3,37 artış kaydedildi. Kira artış oranı belli oldu Kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. TÜFE ana harcama gruplarında, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,90 ile eğitimde yaşanırken, ikinci sırada ise yüzde 70,81 ile konut yer aldı. TÜİK’e göre eğitim, yüzde 9,92 oranıyla aylık bazda da en yüksek artış gösteren ana grup oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup ise yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Mehmet Kara - Ankara

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