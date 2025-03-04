TÜİK ilk kez hâkim karşısında

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, “TÜİK’in enflasyon verilerinin asılsız olduğu” gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde duruşmalı görüldü.

“TÜİK’in enflasyon verilerinin asılsız olduğu” gerekçesiyle dava açan Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in ilk kez hâkim karşısına çıktığını belirterek, “TÜİK mahkeme huzurunda savunmalarını sunacak. Birçok emekli derneği, sendika, siyasi parti temsilcileri burada. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de uzman olarak dinlenilmesini talep ettik” dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül ise “Bu haklı davamızda, 16 milyon emeklinin sesi olmak için buradayız. Emekli geçinemiyor, yaşayamıyor, barınamıyor” diye konuştu. Ankara - Anka

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