Vatandaş günlük yaşıyor

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce’nin tespitlerine göre İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Filistin’in ocak enflasyonu bile Türkiye’den düşük. İktidar sözcüleri de Türkiye’de enflasyonun düşüşte olduğuna dair açıklamalara devam ediyor. Vatandaşlar ise alım güçlerindeki zayıflamanın devam ettiğini söylüyor.

Enflasyonda yine farklı rakamlar

Mutfakta yangın var Mecidiyeköy semt pazarında vatandaşlar, “Hiçbir şeyde düşüş hissetmiyorum. İktidarın söylediği şeyler bunlar. Kandırmaca. İnanmıyorum, her şey pahalı. Emekliyim, geçinemiyorum. Böyle pazarlarda boşu boşuna dolaşıyoruz ki nerede ucuz şey var onu bulalım diye. Ramazan alışverişini günlük olarak yapıyorum. Allah herkese güç kuvvet versin” diyor. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 326

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.