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17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Engelli emekli maaşı arttırılmalı

17 Ekim 2019, Perşembe 00:38
Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (Engelsiz Sağlık-Sen) Genel Başkanı Kenan Önalan, yaptığı açıklamada, 9 ay önce bir ilki gerçekleştirerek engellilerin sorunlarıyla ilgilenen bir sendika kurduklarını, sahada engellilerin sıkıntılarını daha yakından gördüklerini kaydetti.

Önalan, Türkiye’de engellilere yönelik mevzuatın ileri seviyede olduğunu, ancak uygulamada çok gerilerde kalındığını ifade etti. Devlette yüzde 3 engelli çalıştırma kotası bulunduğuna ve bu kotanın dolmak üzere olduğuna dikkati çeken Önalan, engellilerin sıkıntılarına çözüm üretildikten sonra kotanın yükseltilebileceğini kaydetti. Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Engelliler 15 yılda emekli olabiliyorlar ve emekli oldukları zaman geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Çünkü engellilik maliyetli bir şey. Bu konu mevzuatta yeniden düzenlenmeli. Örneğin, engellilerin 3600 ek göstergeye dahil edilmesi ya da engelli emekli maaşının daha yüksek olması gibi çözümler olabilir. Engellilerin kullandıkları telefon bile özelliklerinden dolayı daha maliyetli olabiliyor ya da görme engelli için evde konuşan bir kombi ihtiyacı olabiliyor. Engellilerin maliyetli bir yaşamı olduğu için emeklilik de ona göre planlanmalı.”

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