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4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Engelli istihdamı arttırılsın

04 Ağustos 2019, Pazar 17:36
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda Engelli çalıştırma oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarılması, özelde yüzde 4 olan oranın ise yüzde 5’e yükseltilmesi için Kanun Teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda Engelli çalıştırma oranının yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarılması, özelde yüzde 4 olan oranın ise yüzde 5’e yükseltilmesi için Kanun Teklifi verdi.

10 bine yakın engelli üniversite mezununun, toplanma da 80 milyon engellinin işsiz olduğunun söyleyen Gürer, kamuda ve özel sektörde engelli istihdam oranlarının arttırılması ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları ve tedavi sırasında kullanılan engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbî cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin düzenleme yapılarak haczedilmemesi için Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Türkiye’de engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer alması için çeşitli hukukî düzenlemeler yapıldığını, ancak uygulamada ciddî sorunlar yaşandığını hatırlatan Gürer, engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun eğitim, istihdam ve sosyal hayat imkânlarından yoksun olduğunu ifade etti. Gürer, “Anayasayla güvence altına alınmasına rağmen engellilerin sorunlarının çözümünde etkin ve kalıcı politikalar oluşturulamamakta, en büyük problem olan engelli istihdamına ilişkin talepler tarafımıza sıkça gelmektedir. Engellilerin yasal zorunluluklar dışında özel sektörde istihdam olanağı bulma şansları yok denecek kadar azdır. Bu durum, konuya ilişkin olarak kamu kesiminin inisiyatif alma ve sorumluluk yüklenme gerekliliğini ortaya koyarken bu konudaki yasaların özel sektör tarafından uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi şarttır” dedi.

Mağduriyeti giderin 

Kanun Teklifinde ise, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları ve tedavi sırasında kullanılan engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbî cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin düzenleme yapılarak haciz sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirten Gürer, “2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 82’nci maddesinde haczi caiz olmayan mallar ve haklar belirlenmiştir. Fakat madde ile engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları engelli aracı, engelli binek aracı, tıbbî cihaz, araç, gereç ve eşyalara ilişkin hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Bunun sonucunda engelli vatandaşlarımız için hayatlarının önemli bir parçası olan bu malların haczi mümkün olmaktadır. 

Bu durum engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere onlara bakan ve yardımcı olan aile fertlerini de mağdur etmektedir” dedi.

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