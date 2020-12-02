Esnaf Mart’tan beri belini doğrultamadı

TESK Genel Başkanı Bendevİ Palandöken, 415 meslek kolundakİ A’dan Z’ye bütün esnafın gerek tamamen gerek yarı kapasİtede kapanarak Mart ayından bu yana bİr türlü belİnİ doğrultamadığına dİkkat çektİ.

Recep Gören - Ankara

Alınan tedbirlerden sonra kapalı olan ve sıkıntıya düşen bütün esnaf için nakit desteği başta olmak üzere kayda değer destekler beklendiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemide alınan tedbirlerden de en çok esnafımız etkilendi. 415 meslek kolundaki A’dan Z’ye tüm esnafımız gerek tamamen gerek yarı kapasitede kapanarak Mart ayından bu yana bir türlü belini doğrultamadı. Öncelikle esnafın kendisine ve yanında çalışanları için asgari ücret düzeyinde nakit desteği, daha sonra kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gibi desteklerin verilmesi artık şart hale geldi” dedi.

SSK, BAĞKUR, VERGİ, ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZA MUAFİYET GELMELİ

İş yerleri kapanan ve çalışma saatleri sınırlandırılan esnafın vergi, prim, kredi, kira ödemeleri ile elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten Palandöken, “Mart ayından bu yana pandemiden ve belirli aralıklarla alınan tedbirler ile kapanan ya da çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafımız çok zor günler geçiriyor. Tam işlerini yoluna koyacakken yeni tedbirler yine belini büküyor. Tüm tedbirlere harfi harfine uyan ve riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Bu desteklerin başında faizsiz krediden çok, esnafımız ve yanında çalışanları için nakit desteği verilmeli. Kapalı oldukları dönemde elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olmalılar ve pandemi sonrası da bu faturalardan vergiler kaldırılmalı. Öte yandan vergi, prim, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmeli. Yeni yapılandırma tekrar görüşülerek, en az 6 ay ödemesiz 60 ay vade olarak yeniden düzenlenmeli. Yüzde 70’i kiracı konumunda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalı” diye konuştu.

“TAMAMEN KAPALI OLAN ESNAF KESİMİNİN DE SESİ DUYULMALI”

Servisçi, kantinci, kahvehaneci esnafının en çok mağdur olan kesim olduğunu hatırlatan Palandöken, “Okulların kapanması ve daha sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle kantinci ve servisçi esnafımız deyim yerindeyse siftah yapamadı. Aynı şekilde kahvehaneci esnafımız da çay bile içmeye gelmemesinden önemli ölçüde olumsuz etkilendi. Yalnızca çay sattığında ise dükkânın günlük giderlerini dahi karşılayamadı. Dolayısıyla bu üç kesim esnafımız tüm esnafımız içerisinde doğrudan en çok etkilenen kesimler oldu. Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız araç muayene ücreti, plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. Kahvehaneci esnafımızla birlikte bu esnaf kesimlerimize ivedilikle nakdi destek sağlanmalı” dedi.