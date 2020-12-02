"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Esnaf Mart’tan beri belini doğrultamadı

02 Aralık 2020, Çarşamba 21:42
TESK Genel Başkanı Bendevİ Palandöken, 415 meslek kolundakİ A’dan Z’ye bütün esnafın gerek tamamen gerek yarı kapasİtede kapanarak Mart ayından bu yana bİr türlü belİnİ doğrultamadığına dİkkat çektİ.

Recep Gören - Ankara

Alınan tedbirlerden sonra kapalı olan ve sıkıntıya düşen bütün esnaf için nakit desteği başta olmak üzere kayda değer destekler beklendiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemide alınan tedbirlerden de en çok esnafımız etkilendi. 415 meslek kolundaki A’dan Z’ye tüm esnafımız gerek tamamen gerek yarı kapasitede kapanarak Mart ayından bu yana bir türlü belini doğrultamadı. Öncelikle esnafın kendisine ve yanında çalışanları için asgari ücret düzeyinde nakit desteği, daha sonra kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gibi desteklerin verilmesi artık şart hale geldi” dedi. 

SSK, BAĞKUR, VERGİ, ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZA MUAFİYET GELMELİ 

İş yerleri kapanan ve çalışma saatleri sınırlandırılan esnafın vergi, prim, kredi, kira ödemeleri ile elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten Palandöken, “Mart ayından bu yana pandemiden ve belirli aralıklarla alınan tedbirler ile kapanan ya da çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafımız çok zor günler geçiriyor. Tam işlerini yoluna koyacakken yeni tedbirler yine belini büküyor. Tüm tedbirlere harfi harfine uyan ve riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Bu desteklerin başında faizsiz krediden çok, esnafımız ve yanında çalışanları için nakit desteği verilmeli. Kapalı oldukları dönemde elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olmalılar ve pandemi sonrası da bu faturalardan vergiler kaldırılmalı. Öte yandan vergi, prim, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmeli. Yeni yapılandırma tekrar görüşülerek, en az 6 ay ödemesiz 60 ay vade olarak yeniden düzenlenmeli. Yüzde 70’i kiracı konumunda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalı” diye konuştu. 

“TAMAMEN KAPALI OLAN ESNAF KESİMİNİN DE SESİ DUYULMALI” 

Servisçi, kantinci, kahvehaneci esnafının en çok mağdur olan kesim olduğunu hatırlatan Palandöken, “Okulların kapanması ve daha sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle kantinci ve servisçi esnafımız deyim yerindeyse siftah yapamadı. Aynı şekilde kahvehaneci esnafımız da çay bile içmeye gelmemesinden önemli ölçüde olumsuz etkilendi. Yalnızca çay sattığında ise dükkânın günlük giderlerini dahi karşılayamadı. Dolayısıyla bu üç kesim esnafımız tüm esnafımız içerisinde doğrudan en çok etkilenen kesimler oldu. Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız araç muayene ücreti, plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. Kahvehaneci esnafımızla birlikte bu esnaf kesimlerimize ivedilikle nakdi destek sağlanmalı” dedi. 

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Esnaf Mart’tan beri belini doğrultamadı

    Yarım tedbir yetmez

    Saray ödeneği aşıya harcansın

    Yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları

    Türkiye'de son 24 saatte 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 vaka gözlemlendi

    4 ilde vak’a artış hızı korkutuyor

    Araç kazasında şehit olan Osman Güler dualarla uğurlandı

    Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

    Yine normalleşme

    Afganistan hükümeti ve Taliban barış için ön anlaşma imzaladı

    'İnsanlığın doğaya karşı savaşı intihar girişimi'

    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi haberlerine ilişkin açıklama

    Interpol’den sahte aşı uyarısı

    Eve misafir kabul etmeyin

    'Mısır'da son iki ayda 57 kişi idam edildi'

    İtalya'da koronavirüs aşıları ocak ayından itibaren ücretsiz yapılacak

    AYM, Ahmet Altan'ın başvurusunu reddetti

    İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

    Koronavirüs Bilim Kurulunun gündeminde aşı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet kararlı olmalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Korona salgınını zulüm de arttırır!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehl-i kemâl bir zât: Namık Kemâl
    Cenk ÇALIK

    Akrepteki ibret levhaları
    Genel

    Böyle durgunluk görülmedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Salgınla mücadele”de fiyasko
    Genel

    Krizden çıkış için hukuk reformu şart
    Risale-i Nur'dan

    Beşerin yaralarını Kur’ân tedavi eder
    Faruk ÇAKIR

    Rakamlar yanıltmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.