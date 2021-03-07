Esnafa çare olmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pandemi tedbirlerindeki kısmÎ gevşeme kararları esnafa umut olmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pandemi tedbirlerindeki kısmî gevşeme kararları İzmir’deki esnafa umut olmadı. Çok sayıda işletmecinin birikmiş kira, elektrik ve su borçları dolayısıyla dükkânını bile açamadığı görülürken, açabilenler ise “İş yok, para yok, borç çok! Dükkânı açabildiğimiz için sadece psikolojik rahatlama hissediyoruz” ifadelerini kullandı. Evinini kirasını bile ödeyemediğini anlatan bir kafe işletmecisi, “Geçinemiyorum. Yeni doğan çocuğuma bez alabilmek için yüzüğümü bile bozdurdum” diyerek tepkisini dile getirdi. İzmir’in en işlek mekânlarından Bornova Küçük Park ile Alsancak’ta işyerleri açıldı. Ancak, saat 07.00- 19.00 arasını kapsayan bu kısmî gevşeme kararları, aylardır siftah yapmayan ve kira, vergi, elektrik, su, kredi gibi borçları sebebiyle beli bükülen işletmecileri pek mutlu etmedi. Çok sıyada işletmeci birikmiş borçlar ve personel olmaması nedeniyle kepenklerini bile açamadı. Açabilen birkaç esnaf ise pandemiden önce, üniversite öğrencileri ve özellikle gençlerle dolup taşan Küçük Park’ta artık uzunca süre işlerin normale dönemeyeceğini söyledi. Biriken borçların ödemesinin en az 1,5- 2 yıl süreceği ifade edildi.

YÜZÜĞÜMÜ SATTIM

Kafe işletmecisi Bekir Yılmaz, “1 milyon dolara yakın yatırım yapmıştık. Aylarca kepengimiz kapalı kaldı. Borçlarımızı ödeyemedik. Kiramızı ödeyemedik. Şu an günlük 150 TL ciro yapıyorum. Evimin 2 bin TL’lik kirasını bile ödeyemedim. Devlet hiçbir şekilde yardım yapmıyor. Çocuğum doğdu, doğum parası bile vermediler. İŞKUR, SSK’nız yok diyor. Yahu sigortayı yatırabilecek durumda olsam sizden niye yardım isteyeyim. Saçma sapan bir sistem var. Bu kafeleri açtık, ama inanın ki hiç umudumuz kalmadı. Cebimizde sigara alacak paramız yok. Sayın Cumhurbaşkanımız başa geldiğinde, ‘sadece benim bu yüzüğüm var’ dedi. Biz kendi yüzüklerimizi satıp ekmek alıp hayatta kalmaya çalıştık. Çocuğuma bez alabilmek için yüzüğüme kadar satmışım. En kötü bez 40 lira. Bir krem 39 lira. Mama alıyorum 60 lira. Bir mama 60 lira olabilir mi? Bu gidişatla çocuklarımıza bırak geleceği bir çam ağacı bile bırakamayız” dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLER DESTEK ALIYOR BİZ BAKIYORUZ!

Bir başka kafe işletmecisi ise “Borçlanıp yeni ürünler alarak dükkanı açtık. Ancak masraflarımızın çeyreğini bile karşılayamıyoruz. Personelin parasını ödeyemiyoruz. Destek hiç almıyoruz. Büyük şirketler alıyor, biz bakıyoruz. Zor durumdayız” dedi. Alsancak’ta 7 yıldır restoran işleten Nevzat Kılıç da yasak saatlerinin 22.00’a çekilmesini istedi.

İzmir - anka