Patates depoda 4 lira, markette 20 liraya satılıyor

Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin maliyetine depoladıkları patatesi satamadıklarını ve piyasa yapıcı şirketlerin küçük çiftçiyi mağdur ettiğini söyledi.

Mehmet Kara - Ankara

Gürer, “Ülkemizde 1999 yılında 6,5 milyon ton patates yetişiyordu. Nüfusumuz 30 milyon arttı, yıllık patates üretimimiz 5,5 milyon tona kadar geriledi. Buna rağmen patates düzenli fiyat istikrarı olmadığı için üreticiyi mutlu etmiyor.” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİDE PARA ETMİYOR

Patates ürününün üreticideyken para etmediğini ama büyükşehirlerde ve marketlerde 20 liranın altında patates olmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Büyük kentlerde patatesin fiyatı arttığı zaman doğal olarak fakir, fukara, garip, gureba patatese erişemiyor. Üretici de patatese yaptığı masrafı alamaz durumda tüccar baskısı ile eziliyor. Niğde’de patates bu aralar 4 liraya kadar kilosu düşmüş durumda. Gidiyorsunuz İstanbul’da markete, pazara 20 liranın aşağısında patates bulamıyorsunuz. Ama üretici bu işten kazanmıyor.” dedi.

Patateste son durumu soran milletvekili Gürer’e üretici Hasan Doğruer, “Sayın vekilim, şu an tam zarardayız. Patates ekimini şirketleştirdiler, devlet şirketlerden aldı ama bizim patateslerimizi almadı. Bizim patatesler de ondan dolayı şu anda 2000 liraya/ton alıcı bulamıyoruz.” diye konuştu.