Cari açık 31.23 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari açık Mart’ta 4,45 milyar dolar olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış cari açık 31,23 milyar dolara geriledi, önceki ay yıllıklandırılmış cari açık 31,93 milyar dolardı. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi Mart’ta 782 milyon dolar fazla verdi. Net hata ve noksan kalemi Mart’ta 9,56 milyar dolar açık verdi, önceki ay 4,85 milyar dolar açık verilmişti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5,19 milyar dolar olarak açıkta etkili oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.1 milyar dolar oldu.