TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde özellikle gıda ürünlerinde fiyatlar her geçen gün artmasına rağmen gramaj hilelerine yönelik herhangi bir tedbir yok. Çok sayıda marka özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde ve hatta tıbbi ilaçlarda bilekâr marjlarını artırmak için gramajı düşürüyor, fiyatları ise yükseltiyor. Buna ister gizli zam deyin ister çifte zam deyin olan vatandaşın cebine oluyor” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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