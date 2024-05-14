6,3 milyon tapuya e-haciz konuldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023’te tapulara yönelik 6 milyon 379 bin e-haciz işlemi uygulandı.

Giderek derinleşen ve milyonlarca kişiyi yoksulluğa mahkûm eden ekonomik kriz, vatandaş için artık katlanılamaz hal aldı. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle yurttaştan alacakları 6 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 108 milyar TL’ye yükselirken, icraya düşen kredi kartı ve kredi alacakları ise 59,7 milyar lira oldu. Borcunu ödeyemeyen yurttaş sayısı Türkiye’deki ekonomik krizin yakıcı etkisini gözler önüne sererken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verileri ise korkunç tabloya ayna tuttu. BirGün’ün haberine göre 2023 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısının 6 milyonu aştığı öğrenildi. Tapular üzerindeki e-haciz sayısı, 2023 yılında ise çarpıcı boyutlara çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün e-haciz, terkin ve kamu haczine yönelik 2023 yılı istatistiklerinde şu veriler sıralandı: Tapuda e-haciz tesis sayısı: 6 milyon 379 bin 959. Tapuda e-haciz terkin sayısı: 3 milyon 617 bin 83. GİB tarafından konulan kamu haczi: 284 bin 171.

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