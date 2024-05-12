Yaş çay alım fiyatına tepki

Rize’de siyasi parti ve ziraat odası başkanları, yaş çay alım fiyatının kilogram başına 19 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Demokrat Parti Rize İl Başkanı Hamit Çelik, “Bugün çay fiyatının gerçek rakamı uluslararası piyasada 85 senttir. Yani o da 26 lira üzerindedir. Bu para, bugün çaya verilecek zam bir defa 25 liranın altına düşmemesi lazım. 25 lira bu milletin hakkıdır. Çünkü burada geçen sene 800 lira yevmiye yapılırken, yevmiye çay toplanırken bugün bin 500 lira isteniyor. Bunun gübresi var, çapalaması var, ot temizliği var, bakımı var. Yani bunları üste koyduğunuzda çayın değerini bugün 19 lira olarak açıklamak öyle bir çay almak bu akla ziyandır” dedi.

Rize - Anka