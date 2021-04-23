Esnafın yüzde 65’i borçlu

Türkiye’de faaliyet gösteren 300 bine yakın esnafın borçluluk oranı yüzde 65’e yükseldi.

Ekonomik endişeler nedeniyle veresiye defteri yerine kartlı alış verişe yönelen esnafta kapanma oranı sadece aylık olarak yüzde 7-8’lere kadar çıktı. Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu’na göre; Türkiye’de faaliyet gösteren 300 bin civarında küçük mahalle esnafı diye tabir edilen işletmelerde borçluluk oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Bu yıl ilk çeyrekte ‘borcum var’ diyen esnafın yüzde 30’u hem bireysel hem ticari kredi borcu olduğunu dile getirirken, ‘kredi borcum var’ diyen esnafın yüzde 10’u ise tekrar kredi çekme eğilimi içinde olduğunu dile getirdi. Rapor, REM People tarafından Türkiye’de 26 bölgede bin 500 esnaf ile yapılan araştırmanın sonuçlarını kapsıyor. REM People’ın CEO’su Bülent Peker, söz konusu araştırmaya başladıkları 2020’de salgının patlak verdiğini hatırlatarak, aynı yıl toplamda 1.4 trilyon TL’lik büyüklüğe sahip Türkiye perakende pazarının her şeyden habersiz yılı yüzde 10’luk büyüme ile kapatmayı planladığını söyledi.